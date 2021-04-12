«А там уже Лобное горит»: Ксения Бородина приехала на съемочную площадку обновленного «Дома-2»

Ровно через неделю, 19 апреля, телеканал «Ю» начнет показывать эфиры «Дома-2». Проект возвращается на экраны под названием «Дом-2. Новая любовь».

Ведущие будут все те же, которые так полюбились поклонникам реалити-шоу, — Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

Ксения Бородина накануне поздно вечером приехала на «Поляну» — место, где живут участники «Дома-2» и где разворачиваются основные события проекта.

В сторис Instagram телеведущая поделилась видео, на котором запечатлела, как сейчас выглядит площадка «Дома-2».

«Сколько лет, сколько зим. Приехала. А там уже и Лобное горит, — говорит Ксения Бородина за кадром. — Родные пенаты. Я скучала».

Напомним, на проект «Дом-2» возвращаются не только прежние ведущие, но и бывшие участники.

В их числе, например, Алена Рапунцель. Она появится на телестройке вместе с сыном Богданом, мамой Татьяной Владимировной и новым ухажером-танцовщиком.

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