Маленький модник: Екатерина Стриженова нарядила внука в куртку мятного цвета и трендовые кеды для прогулки

Трехлетний Петя и его звездная бабушка очень дружны.

Популярная телеведущая Екатерина Стриженова сейчас восстанавливается после травмы руки, полученной во время падения в студии программы «Время покажет».

Звезда временно находится дома и посвящает себя общению с единственным внуком, трехлетним Петром, которого в семье зовут Петя Петрович. Екатерина Стриженова часто делится в Instagram моментами общения с внуком. Так, она показала мальчика с огромным букетом пышных роз оттенка брусники.

«Петя Петрович с букетом», — подписала фото внука телеведущая.

На снимке мальчик запечатлен во время прогулки по весенней Москве. Петя облачен в модную курточку мятного цвета, серые джинсы и кроссовки.

Кроме этого, Екатерина Стриженова показала на видео, как Петя Петрович учится играть на дудочке.

Малыш с большим вдохновением дует в инструмент и радуется звукам, которые при этом извлекает.

Напомним, Петя — сын старшей дочери Кати Стриженовой Анастасии. Мальчик вместе с родителями живет в Америке, но временно Анастасия и ее муж Петр переехали в Москву, так что часть забот о внуке на себя с удовольствием взяла звездная бабушка.

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