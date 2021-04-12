Маленький модник: Екатерина Стриженова нарядила внука в куртку мятного цвета и трендовые кеды для прогулки

Популярная телеведущая Екатерина Стриженова сейчас восстанавливается после травмы руки, полученной во время падения в студии программы «Время покажет».
Звезда временно находится дома и посвящает себя общению с единственным внуком, трехлетним Петром, которого в семье зовут Петя Петрович. Екатерина Стриженова часто делится в Instagram моментами общения с внуком. Так, она показала мальчика с огромным букетом пышных роз оттенка брусники.
«Петя Петрович с букетом», — подписала фото внука телеведущая.
На снимке мальчик запечатлен во время прогулки по весенней Москве. Петя облачен в модную курточку мятного цвета, серые джинсы и кроссовки.
Кроме этого, Екатерина Стриженова показала на видео, как Петя Петрович учится играть на дудочке.
Малыш с большим вдохновением дует в инструмент и радуется звукам, которые при этом извлекает.
Напомним, Петя — сын старшей дочери Кати Стриженовой Анастасии. Мальчик вместе с родителями живет в Америке, но временно Анастасия и ее муж Петр переехали в Москву, так что часть забот о внуке на себя с удовольствием взяла звездная бабушка.