«Не убежал!»: Екатерина Стриженова сводила подросшего внука Петю в детскую парикмахерскую

Звездная бабушка много времени проводит с маленьким наследником.

Старшая дочка телеведущей Екатерины Стриженовой, Анастасия, вместе с мужем Петром и сыном Петей на время пандемии перебралась из США, где живет постоянно, в Москву, к родителям.

Екатерина Стриженова взяла на себя часть забот о внуке, которому на днях исполнилось три года. Звездная бабушка сама забирает мальчика из садика, заезжая за ним после съемок на Первом канале.

А недавно Екатерина Стриженова сводила Петю в парикмахерскую. В салоне мальчика усадили в автомобиль, чтобы отвлечь его от процедуры, которая часто пугает малышей.

Мастер ловко орудовала ножницами и, несмотря на то что Петя много вертел головой, умудрилась подстричь его и не поранить.

«Ох, и трудная это работа…Удержать клиента, пока тот не убежал!» — подписала видео звездная бабушка.

Под постом Екатерины Стриженовой в Instagram первой отметилась Елена Малышева. Она сама трижды бабушка и прекрасно знает, каково это — управляться с малышней.

«Петя просто герой!» — прокомментировала теледоктор публикацию Стриженовой.

Напомним, на днях с Екатериной Стриженовой случилась неприятность: звезда упала в студии программы «Время покажет» и сломала руку. Телеведущую прооперировали и наложили гипс. Судя по всему, сейчас она на больничном и посвящает время внуку Петру.

Смотрите также