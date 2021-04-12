«Визуализирую себе»: Пермякова показала, как выглядела без лишних килограммов

Звезда сериала «Интерны», 49-летняя Светлана Пермякова, решила похудеть к лету. Об этом актриса рассказала в своем микроблоге, опубликовав серию снимков. На кадрах она позировала в черных лосинах из экокожи и такого же цвета свободной блузе.

«Пересматриваю свои старые фото, визуализирую себе то, какой бы я хотела быть и к чему бы я хотела стремиться. Мотивация, визуализация и осознанный подход очень важен», — написала Пермякова.

Фанаты отметили, что она прекрасно выглядит в таком образе.

«Красотка! Вам очень идет этот образ! Какая шикарная женщина! Светлана, красавица!» — писали пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что во время пандемии Светлана набрала лишние килограммы и ее вес приблизился к трехзначной цифре.

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