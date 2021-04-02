«Неприятные бока, складки, щеки»: Светлана Пермякова призналась, что ее вес приблизился к трехзначной цифре

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова посетовала на лишний вес. Когда-то актриса сумела взять себя в руки, заметно постройнела, но с годами сброшенные с трудом килограммы вернулись. А во время пандемии и вовсе звезда, по ее признанию, курсировала от телевизора к холодильнику, и в результате теперь не может покупать наряды в магазинах, где одевалась раньше.

«Вес приблизился уже к трехзначному числу. Порой бывает обидно, когда заходишь в магазин, и практически с порога мило улыбающиеся девушки-продавцы выпроваживают тебя взглядом, намекая: на тебя, дамочка, у нас нет подходящего размера», — поделилась Светлана Пермякова.

Актриса призналась, что испытывает неудобства от лишнего веса и боится за свое здоровье, ведь потеря формы чревата еще и новыми диагнозами.

«Появились неприятные бока, складки, щеки… Параллельно «переходный дамский возраст» начинает маячить вдалеке, и перспективы проблем с суставами, одышки, риск получить сахарный диабет», — призналась Светлана Пермякова в беседе с «Комсомольской правдой».

Актриса уже взяла себя в руки и приступила к процессу похудения – разработана система питания и физических нагрузок. Тут, по словам Пермяковой, важно не переусердствовать и в процессе похудения не увлечься, иначе можно потерять свой неповторимый шарм.

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