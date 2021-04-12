«Оставь мою маму в покое»: внучка Елизаветы II обратилась к Меган Маркл

Ранее сообщалось, что принцесса Анна якобы была против появления экс-актрисы в королевской семье.

В начале марта Меган Маркл и принц Гарри дали большое откровенное интервью Опре Уинфри. Во время беседы экс-актриса обвинила Букингемский дворец в расизме. Позже Елизавета II поручила провести расследование по этому поводу, а принц Уильям отметил, что в их семье расизма нет.

Однако недавно стало известно, что против появления в королевской семье Меган Маркл выступала принцесса Анна — единственная дочь королевы и ныне покойного принца Филиппа. Как писали британские СМИ, Анна высказывала свое недовольство еще до свадьбы Меган и Гарри. Дочь принцессы Анны, Зару Тиндолл, которая на днях родила третьего ребенка, разозлило заявление герцогини Сассекской в эфире американского ТВ.

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«Оставь мою маму в покое!» — цитирует Тиндолл New Idea.

Известно, что в ближайшее время Меган Маркл не увидится с Зарой и другими представителями королевской семьи. Она не полетела в Лондон вместе с принцем Гарри на похороны принца Филиппа.

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