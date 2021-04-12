Netflix анонсировал первый сериал принца Гарри и Меган Маркл

В сентябре прошлого года стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix на внушительную сумму. В договоре указано, что пара будет заниматься создание сериалов, фильмов и даже мультфильмов. Первым из этих проектов станет документальный сериал Heart of Invictus. Об этом сообщает Digital Spy.

В сериале покажут подготовку участников к следующим Играм Invictus, которые пройдут в Гааге в 2022 году. В отдельных сериях появится и сам принц Гарри. Кроме того, он будет исполнительным продюсером. Дата выхода в эфир Heart of Invictus еще не известна.

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Добавим, что Invictus Games были основаны в 2014 году. В них принимают участие военнослужащие, получившие травмы, которые изменили их жизнь.

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