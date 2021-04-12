Собчак в летящем платье кипенно-белого цвета взошла на борт респектабельной яхты

Отечественные звезды зачастили на открытые для россиян Мальдивы. К примеру, два раза за прошедшие полгода на райских островах отметилась Агата Муцениеце. Зимой она побывала здесь с детьми, а теперь прилетела со своей подругой. Отпрысков же актриса оставила на бывшего мужа Павла Прилучного.

Ксения Собчак тоже засветилась на курорте дважды – зимой и сейчас, весной. В первый раз она проводила отпуск с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым. А теперь прилетела одна. Но, как оказалось, ведущая имеет к Мальдивам совсем не праздный интерес – здесь она не тратит, а зарабатывает деньги в качестве ведущей частного праздника.

«Храни, Господь, успешных и удачливых людей, которые отмечают юбилеи-свадьбы в таких прекрасных местах. И тем, кто говорит «лететь долго на два дня» могу ответить только: «Вы просто не вели свадьбу в Норильске, вам не с чем сравнивать», — написала она в личном блоге.

Свой пост звезда украсила собственным фото в белом летящем платье из гипюра в кипенно-белом оттенке, запечатлевшись на шикарной яхте.

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