Актуально и нежно: Муцениеце после советов Хромченко облачилась в персиковое платье-балахон

Агате Муцениеце сейчас могут позавидовать многие девушки. После развода с Павлом Прилучным актриса расцвела, похорошела, стала часто появляться на экранах ТВ и баловать себя дорогими турпоездками. Совсем недавно она отмечалась со своими отпрысками Мией и Тимошей на Мальдивах и вот опять отправилась на райские острова. Теперь уже в сопровождении подруги певицы Насти Кудри.

Естественно, молодая, красивая и свободная девушка подобрала для своего отпуска обширный гардероб. К примеру, в ее фэшн-арсенале оказалось платье-халат с необычными перфорированными рукавами. Его кипенно-белый оттенок сейчас в трендах из-за ассоциации, которую он дает с докторской форменной одеждой. Как рассказывала Эвелина Хромченко, оттенок привлек к себе внимание модельеров благодаря пандемии и возросшему интересу людей к врачам и медсестрам.

Позже звезда предстала и в другой модной вещице — в платье-балахоне персикового оттенка. Стилист «Модного приговора» говорила на шоу и о нем тоже. Ведущая замечала, что тон сейчас в тренде, но он не потеряет своей актуальности никогда. Кроме того, этот цвет идет практически всем: и блондинкам, и брюнеткам, и шатенкам.

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