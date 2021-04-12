«Трогательно и болезненно»: Киркоров признался, что срывать маски на одноименном шоу все труднее

На шоу «Маска» остается все меньше участников. Накануне был рассекречен артист в костюме Белого Орла. Им оказался певец Марк Тишман, который смог по-настоящему удивить членов жюри. ведь ни разу ни у кого из них не было предположения, что пернатым хищником может быть именно он.

Так или иначе, а участников осталось всего шестеро. И с каждым выпуском страсти накаляются сильнее, а жюри приходится нелегко. И председатель судейской коллегии конкурса признался:

«Мы все носим маски, и приходит время, когда мы не можем снять их, не затронув собственной кожи… Шоу «Маска» с каждым выпуском все более трогательно и болезненно», — признал артист.

Ранее, кстати, певица Валерия тоже говорила, что ей невероятно сложно голосовать. Потому что на проекте остались достойнейшие. Отвечая на критику, звезда подчеркнула, что каждый из судей выбирает, исходя из собственных ощущений, а не по сговору или сценарию

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