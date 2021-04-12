Как советует Хромченко: Бузова вышла в свет в костюме с цветочным принтом

Телеведущая и певица Ольга Бузова идет в ногу с модой. Она отслеживает самые актуальные тренды и внедряет их в свой имидж чуть ли не первой. И не раз это подчеркивает, призывая поклонниц следовать за ней.

На этот раз звезда вышла в свет в спортивном костюме с цветочным принтом. С наступлением весны эта расцветка приобрела особую актуальность. Боле того, фэшн-эксперт Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» показала, какие именно варианты цветов на ткани – маст-хэв.

«Самая модная цветочная палитра – это суперкрупные цветы как на жостовских подносах, нанесенные такими огромными жирными мазками. И чем более фееричен этот вихрь, тем более модный этот комплект», — заметила эксперт.

И Бузова не осталась в стороне. Девушка облачилась в укороченную ветровку и легинсы, украшенные яркими цветами, как и советовала Хромченко.

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