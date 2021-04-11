«Странно, что меня не может разгадать Валерия»: Лама из «Маски» хочет записать дуэт с певицей

Вокалист, выступающий на шоу «Маска» в костюме Ламы, — один из самых загадочных персонажей на проекте. Судьи так и не могут прийти к какому-то единому знаменателю, пытаясь угадать, кто же выступает под маской парнокопытного.

В девятом выпуске шоу Лама решил помочь жюри и сделал несколько подсказок.

«Я связан со всеми судьями, кроме Регины Тодоренко, — сказал участник. — Странно, что меня не может разгадать певица Валерия».

Та тут же прокричала, что у нее только один муж. Иосиф Пригожин был участником шоу «Маска», и Валерия его не узнала.

«Мы с вами планировали записать дуэт, — сказал Лама Валерии. – Обещаете, что мы его запишем после передачи?»

Валерия тут же ответила согласием. А Филиппу Киркорову Лама напомнил, что поп-король когда-то не проголосовал за него в Юрмале на отборочном туре.

«А, на отборочных я не была», — выдохнула певица Валерия.

Лама, к тому же, дал понять, что очень близко знаком с Александром Реввой. Но и у того нет версий по поводу того, кто же скрывается под маской.

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