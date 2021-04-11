«Как классно, что мы тебя оставили»: Киркоров в восторге от выступления Белого Орла на шоу «Маска»

Председатель судейской коллегии дал понять, что до последнего не позволит разоблачения участника.

Всего семь участников остались в самом охраняемом проекте телеканала НТВ – шоу «Маска». Финал уже скоро, и борьба за выход в него становится все горячее.

Девятый выпуск шоу «Маска» открыло выступление Белого Орла. Вокалист исполнил хит Андрея Губина «Ночь», вновь поразив жюри своим вокалом. Белый Орел – один из самых загадочных участников, который мастерски вводит в заблуждение судей проекта.

«А почему он ходит как взрослый человек, а поет как молодой?» — риторически спросила член жюри, певица Валерия.

«Он — суперзвезда. Суперстар. Обожаю тебя! – обратился к Белому Орлу Филипп Киркоров. – Как классно, что мы тебя оставили! Это мой самый любимый герой. Мой самый любимый костюм».

Судьи проекта в замешательстве: в начале проекта считалось, что Белый Орел – возрастной участник, поскольку он пел низким голосом. Теперь же ноты стали выше, и все полагают, что это молодой человек.

Тимур Родригез предположил, что тайна может раскрыться уже в этом выпуске.

«Не позволю!» — заявил Филипп Киркоров, давая понять, что не даст Белому Орлу покинуть проект.

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