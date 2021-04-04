«Ты не обиделась?»: судьи шоу «Маска» узнали, кто выступал в костюме Единорога

На проекте разоблачили участницу, которую до этого несколько раз спасали.

Восьмой выпуск самого охраняемого шоу телеканала НТВ «Маска» завершился разоблачением Единорога.

На этот раз в номинацию попали четыре участника проекта Единорог, Белый Орел, Крокодил и Лама. Зрители в зале спасли Крокодила, судьи – Ламу.

А затем члены жюри большинством голосов высказались за разоблачение Единорога. Также солидарны они были в том, что в маске – блистательная вокалистка и автор песен Ирина Дубцова.

«Ты снимешь маску, приедешь домой, тебя посетит муза, и ты напишешь мне новую песню, — обратился к Единорогу Филипп Киркоров. — Там Ира Дубцова!»

После того, как Единорог разоблачился, стало понятно, что судьи проекта не ошиблись!

«Ты не обиделась?» – осторожно поинтересовался у Дубцовой член жюри Ревва.

Та в ответ рассмеялась.

«Не обиделась. Я адекватный человек. Я сейчас переживаю, нормальная ли у меня прическа», — призналась Ирина Дубцова.

Напомним, в минувшее воскресенье Единорог тоже попадал в номинацию, но Филипп Киркоров спас участницу в угоду своей дочери Алле Виктории, которая очень переживала за сказочного персонажа. Проект покинуло Солнце, а черед Единорога настал в этот раз.

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