«Не надо делиться своей болью на сцене»: Басков дал совет участнику «Ну-ка, все вместе!»

Участник шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия 1», 23-летний Богдан Шувалов из Санкт-Петербурга перед выступлением объявил, что некоторое время назад перенес серьезную операцию.

«Свое выступление я хочу посвятить докторам, благодаря которым я стою на этой сцене и могу снова петь», — сказал молодой человек.

Эксперты тут же вздохнули, кто-то произнес, что конкурсанту не стоило объявлять о болезни перед выступлением.

«Это ударчик поддых», — сказал член сотни Влад Топалов.

Богдан Шувалов набрал всего сорок баллов по итогам выступления. О том, почему так произошло, молодому человеку объяснил ведущий шоу «Ну-ка, все вместе!» Николай Басков.

«Сотня всегда попадает в критическую ситуации, когда человек говорит о своих проблемах, — обратился Басков к участнику. — Люди не могут оценить выступление, они погрузились в твои переживания. Никогда не надо делиться своей болью на сцене. Наша боль не имеет отношения к нашей артистической жизни. На будущее, мало ли, никогда не говори о своей боли. Надо было спеть, а потом сказать о болезни».

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