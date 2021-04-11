«Девушки плачут!»: Сергей Лазарев и Влад Топалов впервые после долгого перерыва вышли вместе на большую сцену

В это воскресенье, одиннадцатого апреля, в эфир вышел новый выпуск популярного шоу «Ну-ка, все вместе!». Открыл его своим выступлением лидер сотни Сергей Лазарев. Он исполнил хит, который когда-то пел в дуэте с Владом Топаловым в коллективе Smash!!, «О, боже, дай мне сил». В какой-то момент на сцене появился и Влад Топалов.

«Мы очень давно не пели вместе, — сказал Сергей Лазарев. — Группе исполняется Smash!! 20 лет!»

Дуэт поддержала вся сотня. Эксперты поднялись и пели вместе с Лазаревым и Топаловым.

«Вот это сюрприз – никто не ожидал, что легендарный Smash!! выступит на сцене шоу «Ну-ка, все вместе!» – сказал ведущий шоу Николай Басков. – Вы все такие же подтянутые, стройные, энергичные – как будто не было этих двадцати лет. Уверен, девушки плачут, как и тогда. Теперь вы оба отцы!»

Напомним, дуэт Лазарева и Топалова распался в 2004-м году с большим скандалом.

Но через какое-то время вокалисты сумели забыть обиды и сейчас вновь поддерживают теплые отношения. Влад Топалов стал одним из экспертов сотни «Ну-ка, все вместе!».

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