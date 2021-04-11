«В такой позе стала стройнее»: Каменских чувственно прилегла на асфальт в тунике-сетке

Настя Каменских проводит весенние каникулы в Мексике. В своем микроблоге певица поделилась свежими кадрами, удобно расположившись на бетоне. Судя по всему, за время прогулки возлюбленная рэпера Потапа успела выбиться из сил. Так, поп-дива сексапильно прилегла на асфальт в тунике-сетке. При этом полупрозрачная ткань едва скрывала пышные формы украинской исполнительницы.

Некоторые поклонники певицы сравнили Настю с «майским жуком», такая умилительная картина фанатам весьма и весьма понравилась. Не часто увидишь поп-диву в таком необычном положении — лежа на асфальте в мини-шортах и тапочках. К слову, руки певица раскинула в стороны, а лицо прикрыла шляпой.

«Оу, Это стиль собачки?!», «Скорее майского жука, если оценивать позу», «Умаялась девчушка», «Когда захотелось на ручки», «В такой позе стала стройнее», «Вау, ножки какие у вас идеальные! Ни капли лишнего веса, целлюлита и растяжек», «Куда так ноги задрала?!», «Устала? А что муж, пусть понесет», «Очаровашка!!», «Гусеничка готовится стать бабочкой», — пишут фолловеры.

Смотрите также: