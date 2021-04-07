«Божечки, неужели забеременеет?»: Каменских в леопардовых трусиках «случайно» засветила животик

Настю Каменских в очередной раз заподозрили в беременности. Поводом для пересудов послужило пикантное фото, которое певица сделала во время отдыха в Мексике. Возлюбленная рэпера Потапа облачилась в леопардовое бикини, подчеркнув трусиками упругие прелести фигуры и наливной «поплавок». Поклонники тут обратили внимание на пышную грудь украинской дивы и округлившийся животик. Что и натолкнуло их на мысль о том, что Настя ждет малыша. Правда, едва ли певица, будучи беременной первенцем, рискнула бы поехать Мексику.

Поэтому среди верных почитателей Каменских нашлись и те, кто предположил, что в отпуске певица просто налегала на сладости и фрукты. Вот у нее и появился такой миленький округлый животик.

«Животик чего-то так появился?!», «Божечки, неужели забеременеет?!», «Станешь мамой?!», «Вернется беременной», «Настя, вас можно поздравить?! По-моему у вас животик появился», «Походу пузик», «Да она уже беременна, виден же животик», «Да просто объелась, а вы сразу беременная!!», «Человек может кушал просто хорошо!!», «Плюшечка», «Она султана бы в гареме извела своими капризами, хочу то, хочу это! Вот бы вас в турецком сериале увидеть», «С такими сочными формами затмила бы любую», — пишут фолловеры.

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