«Я соскучился по дуэтной энергетике»: Влад Топалов объяснил, почему Smash!! возродится спустя 15 лет

Сергей Лазарев со скандалом ушел из группы много лет назад.

Музыкант Влад Топалов объявил о воссоединении со своим давним другом певцом Сергеем Лазаревым. Таким образом, группа Smash!!, которая перестала существовать в 2006 году, снова будет выступать вместе. В ближайшее время на «России 1» в программе «Ну-ка, все вместе!», как сообщает пресс-служба канала, зрители смогут услышать любимые хиты музыкального коллектива в исполнении Лазарева и Топалова.

«Надо признаться, что был период, когда на сцене мы чувствовали себя очень комфортно порознь. Так и остается, но лично я соскучился по дуэтной энергетике, есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание. Кроме того, Сережа — это лучший человек, с которым мне приходилось работать и разделять сцену». Влад Топалов

В свою очередь Сергей Лазарев заявил, что все недомолвки между ним и Топаловым остались далеко в прошлом. Он очень любит и уважает своего давнего товарища. Он заметил, что дружба, проверенная и испытанная годами, является самой крепкой.

Напомним, что в 2004 году Сергей Лазарев со скандалом покидал Smash!!. Причем он был недоволен не только Топаловым, но и продюсером группы – отцом Влада Михаилом, с которым не мог найти общий язык в некоторых творческих вопросах. Как рассказывал ранее Лазарев, расстались они нервно и эмоционально. После несколько лет вообще не общались с Топаловым и его родителем.

Новый выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» выйдет на телеканале «Россия» в воскресенье в 17:45.

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