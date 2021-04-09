«Мы и не просились туда»: Ольга Рапунцель высказалась о намерении попасть на новый «Дом-2»

Экс-участница отрицает, что она и ее муж Дмитрий Дмитренко планировали вновь стать героями телестройки.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель устроила интерактив в сторис Instagram, во время которого ответила на вопросы, волнующие ее подписчиков.

Среди них был и о возвращении семьи Рапунцель с двумя дочками на обновленное реалити-шоу «Дом-2», которое с 19 апреля начнет показывать в своих эфирах телеканал «Ю».

Ранее в Сети появлялась информация о том, что Дмитрий Дмитренко во время прямого эфира в Instagram рассказал, что вел переговоры с руководством «Дома-2» по поводу возможности участия его с Ольгой семьи в проекте. Но мужчине отказали, поскольку любовь у него уже построена.

Мать семейства заявила, что ничего подобного не было.

«Конечно же, это вранье! Мы не и просились туда, чтоб нам отказывали», — написала Ольга Рапунцель в ответ на вопрос о возвращении на телестройку.

Зато звездой «Дома-2» станет родная сестра Ольги, Алена Рапунцель. Красотка возвращается на проект вместе с сыном Богданом, мамой и новым ухажером Ильей Семиным, бывшим стриптизером.

Алена уверена, что сможет показать новую себя, и на этот раз уйдет с проекта красиво, видимо, сыграв на нем свадьбу.

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