«Носорог волнуется»: ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров показал закулисье самого охраняемого проекта

Шоумен снял на видео участника программы за несколько минут до выхода на сцену.

В это воскресенье, одиннадцатого апреля, в эфир НТВ выйдет уже девятый по счету выпуск шоу «Маска», в котором остались всего половина участников. Финал уже близок, а значит, возрастает и волнение героев проекта, выходящих на сцену. Осталось совсем немного, и станет ясно, кто же станет победителем самого рейтингового шоу телеканала НТВ.

В доказательство того, что участники каждый раз испытывают жуткое волнение перед выступлением, ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров показал в сторис Instagram то, что не попадает на экраны телевизоров – закулисье проекта. Шоумен сняла на видео участника в маске Носорога, готовящегося выйти на сцену.

«Носорог волнуется, переживает, готовится к выступлению. Обдумывает свою хореографию», — прокомментировал за кадром Макаров.

Кстати, у судей проекта пока нет единого мнения по поводу того, кто скрывается под маской Носорога. Предполагают, что это может быть Влад Соколовский или Стас Ярушин.

Не исключено, что правду телезрители узнают уже в это воскресенье вечером, когда настанет момент разоблачения очередного участника.

Смотрите также