Змея попадет в номинацию, а Регина будет петь: фанаты «Маски» пытаются раскрыть детали нового выпуска шоу

Телезрители с нетерпением ждут воскресного эфира самого охраняемого проекта и выдвигают свои версии событий.

Шоу «Маска» канала НТВ — одно из самых любимых у публики. Поклонники проекта с нетерпением ждут продолжения и новых разоблачений. Шоу уже покинули семь участников: Черная Пантера, Ананас, Пингвин, Банан, Розовая Пантера, Солнце и Единорог.

В официальном аккаунте шоу «Маска» в Instagram телезрителям каждую неделю предлагается угадать, какие события произойдут в новом выпуске проекта, и они с удовольствием высказывают свои предположения.

«Пишите свои варианты ответов в комментарии под этим постом. И уже в это воскресенье мы проверим вашу интуицию», — призывают поклонников «Маски».

Большинство склоняется к тому, что на этот раз в номинацию должна попасть единственная оставшаяся на проекте дама — Змея.

«Змея попадет в номинацию, и Регина будет петь», «Регина будет петь, она не может молчать», «Валерия расскажет про свою семью, Тодоренко будет петь», «Ревва скажет фразу: «Ну заяц, ну, погоди!» — высказались поклонники шоу «Маска».

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