Белокурая милашка: Лиза Галкина в бальном платье держала за руку внучку Пугачевой на сцене

На днях певица Кристина Орбакайте устроила вечеринку по случаю дня рождения дочки Клавы. Торжество состоялось в Москве. Среди гостей на празднике отметились дети поп-короля сцены Филиппа Киркорова — Алла-Виктория и Мартин. Сам артист на вечеринке присутствовать не смог, сослался на занятость из-за съемок в проекте «Маска». Поздравить внучку с днем рождения пришла и Алла Пугачева. Ее сопровождали муж шоумен Максим Галкин и семилетние двойняшки Гарри и Лиза.

На фанатской страничке Лизы Галкиной появился снимок, который ранее в своем личном профиле публиковал и шоумен Максим Галкин. Внучка Примадонны Клавдия держась за руку с Лизой, пела на сцене для своих гостей. Именинница позировала в лазурном платье с цветочным принтом, а ее маленькая тетушка облачилась в шифоновое платье принцессы со струящейся пышной юбкой.

«Как сестрички», «Это получается Лиза тетушка, а Клава племяшка?! Вот это круто», «Милашки девчушки», «Веселые подружки», «Когда тетушка младше своей племяшки!!», «Какие нарядные девчонки, платьица модные!! Словно принцессы», «Чем-то даже похожи между собой», «Тусовка веселая», — пишут фолловеры.

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