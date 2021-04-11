Мамина умница: Лиза Галкина в кюлотах с лампасами станцевала танго с отцом в особняке

Максим Галкин и Алла Пугачева еще до появления в их семье общих детей поселились в подмосковной деревне Грязь. Примадонна отечественной эстрады даже оставила свою бывшую дачу в Малых Бережках. За домом именитой бабушки на Истре приглядывает Никита Пресняков со своей женой моделью Аленой Красновой. Двойняшки певицы — Гарри и Лиза растут очень творческими и любознательными.

Скучать своим малышам Максим Галкин не дает. На личной страничке микроблога он делился кадрами, показав, как вместе с дочкой Лизой танцует танго в особняке в подмосковной деревне Грязь. Малышка примерила модные алые кюлоты с лампасами, а длинные белокурые локоны Лизы заплели в косу.

«Мамина умничка, прелестная девочка», «Какая же она милашка», «Танец сами ставили?!», «Очень даже технично и ритмично!!», «Ого-го, какой Максим молодец, скучать деткам не дает», «Будущая звезда сцены подрастает», «Просто ангелочек», «Детки так быстро растут», «Какая грация и плавность линией», — пишут фолловеры.

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