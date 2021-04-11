«Нужно грамотно с вечера распределять время»: Полина Диброва рассказала, как успевать везде

В одном из последних интервью бизнесвумен Полина Диброва поделилась секретами тайм-менеджмента.

Полина рассказала, что заранее планирует все дела на последующие дни. Именно поэтому Диброва успевает уделять внимание семье, заниматься спортом и с увлечением продвигать личное дело.

«Занятость действительно большая: я веду программу на YouTube, где мы интервьюируем гостей, колонку в журнале, свой блог в Instagram, занимаюсь спортом практически ежедневно. Постоянно езжу на встречи клуба. Скоро буду открывать такой же в Москве. Основная история — нужно грамотно с вечера распределять время и продумывать предстоящий день», — заявила жена ведущего Дмитрия Диброва изданию «СтарХит».

Также 31-летняя Полина подробно рассказала о своем «детище» — клубе на Рублевке. Отметим, что Клуб Дибровой получил награду за «Лучшее женское сообщество 2021».

«В нем сейчас двести пятьдесят женщин, которые живут в наших краях. Ежедневно в клубе проходит от трех до шести занятий. Сегодня, например, девочки брали уроки живописи и лепки из холодного фарфора, сейчас будет мастер-класс по кухне. Это основной мой род деятельности, работа для души, от которой я кайфую и заряжаюсь», — похвасталась модель.

Напомним, что именно моделинг помог Полине познакомиться со своим будущим мужем. Дмитрий Дибров заметил девушку на одном из конкурсов красоты.

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