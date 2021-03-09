«Это необходимо»: молодая жена Дмитрия Диброва не может уговорить шоумена заняться спортом

Жена ведущего программы «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале опубликовала совместное фото с возлюбленным в личном профиле. Примечательно, что на снимке из отпуска Полина Диброва заметила у мужа один серьезный недостаток.

По словам избранницы Дмитрия Диброва, у мужчины наблюдается небольшой лишний вес. Полину беспокоит не только внешний вид мужа, но и его здоровье.

«И еще один момент меня волнует, точнее, вопрос. Как влюбить мужа в спорт? У кого есть опыт? Мне кажется, это необходимо для здоровья и хорошего самочувствия, плюс — пример для детей. Пока Дмитрий не понимает, зачем бы это ему было нужно», — пожаловалась на Диброва жена.

Полина разместила общий снимок на Мальдивах. Именно там сейчас отдыхает семья Дибровых. Для прогулки по песчаному пляжу жена телеведущего выбрала короткие джинсовые шорты и футболку из черного хлопка. В качестве обуви на ногах Полины были белые сланцы. Также Диброва украсила ногу браслетом из тонкой золотой цепочки. Дмитрий выбрал черные шорты и белую футболку с крупным принтом. На ногах у него были черные сланцы. Дополнительным аксессуаром стали очки-авиаторы.

«Начните с йоги», «В его возрасте только пешие прогулки», «Плавание лучше всего подойдет», — откликнулись на просьбу Полины ее поклонники.

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