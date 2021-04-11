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С пышными кудрями: 71-летняя Пугачева в бархатной рубашке и «состаренных» джинсах скинни пришла в гости

Модный лук Примадонны отечественной эстрады дополнили карамельные батильоны на шнуровке.

С пышными кудрями: 71-летняя Пугачева в бархатной рубашке и «состаренных» джинсах скинни пришла в гости
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева может дать фору и более молодым певицам. На одной из фанатских страничек Примадонны отечественной эстрады в микроблоге появилось ее памятное зимнее фото. В кадре Алла Борисовна позировала с мужем шоуменом Максимом Галкиным в гостях у близких друзей. Певица отдала предпочтение молодежному аутфиту.

Так, Алла Пугачева появилась на вечеринке в бархатной рубашке и искусственно «состаренных» джинсах скинни. Образ дополнили карамельные ботильоны на шнуровке и с небольшим каблучком. Белокурые локоны певица оставила распущенными, добавив им объема за счет пышных кудрей и челки.

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева в карамельной бархатной рубашке и джинсах скинни из искусственно «состаренного» денима пришла в гости с мужем. Фото: Instagram.com/_alla.pugacheva

До пандемии Алла Пугачева крайне редко появлялась на светских мероприятиях. Однако в последнее время ее все чаще можно увидеть на вечеринках. Примадонна побывала на юбилее Насти Ивлеевой, которая с помпой отпраздновала свое 30-летие в ресторане Прага вместе с мужем Элджеем, Ксенией Собчак, Светланой Бондарчук и кумиром молодежи Даней Милохиным.

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