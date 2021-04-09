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Весеннее: 71-летняя Пугачева в акцентной мини-юбке и лаковых ботильонах вышла в сад

На парадной лестнице их особняка в подмосковной деревне Грязь Примадонну запечатлел шоумен Максим Галкин.

Весеннее: 71-летняя Пугачева в акцентной мини-юбке и лаковых ботильонах вышла в сад
Алла Пугачева и Марина Юдашкина. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Еще Кристина Орбакайте в одном из интервью призналась, что своим родовым гнездом она считает дачу Примадонны отечественного шоу-бизнеса в Малых бережках. В этом доме на Истре прошло детство и первенца артистки — Никиты Преснякова. Поэтому именно старшему внуку Алла Пугачева доверила следить за своей бывшей дачей. К слову, жена музыканта модель Алена Краснова была соседкой Никиты. Их дома располагаются всего в 500 метрах друг от друга.

Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева в молодежном бомбере и акцентной мини-юбке позировала у особняка. Фото: Instagram.com/_alla.pugacheva

На одной из фанатских страничек Примадонны появилось ее весеннее фото, примечательно, что автором кадров выступил шоумен Максим Галкин. Это он запечатлел свою вторую половинку на парадной лестнице их особняка в подмосковной деревне Грязь. Алла Борисовна, судя по всему, вышла в сад. Певица примерила молодежный бомбер и акцентную мини-юбку. Изюминкой образа стали лаковые ботильоны на каблучке и черные капроновые колготки.

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