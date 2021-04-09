Весеннее: 71-летняя Пугачева в акцентной мини-юбке и лаковых ботильонах вышла в сад

Еще Кристина Орбакайте в одном из интервью призналась, что своим родовым гнездом она считает дачу Примадонны отечественного шоу-бизнеса в Малых бережках. В этом доме на Истре прошло детство и первенца артистки — Никиты Преснякова. Поэтому именно старшему внуку Алла Пугачева доверила следить за своей бывшей дачей. К слову, жена музыканта модель Алена Краснова была соседкой Никиты. Их дома располагаются всего в 500 метрах друг от друга.

На одной из фанатских страничек Примадонны появилось ее весеннее фото, примечательно, что автором кадров выступил шоумен Максим Галкин. Это он запечатлел свою вторую половинку на парадной лестнице их особняка в подмосковной деревне Грязь. Алла Борисовна, судя по всему, вышла в сад. Певица примерила молодежный бомбер и акцентную мини-юбку. Изюминкой образа стали лаковые ботильоны на каблучке и черные капроновые колготки.

Смотрите также: