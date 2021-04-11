«Разговор братьев»: Натали поделилась архивным снимком сыновей

Исполнительница Натали разместила на личной странице фото из семейного фотоальбома. Знаменитость рассматривала архивные снимки и умилялась своим подросшим детям.

Певица отметила, что старший сын Арсений на фото нежно смотрит на своего братика Женю. К слову, Евгений — третий сын артистки. Он родился седьмого апреля три года назад.

«Разговор братьев,четыре года назад… Один месяц Евгению, 16 лет Арсению… Это одно из самых поразительных и интереснейших явлений в жизни для меня — возрастные изменения и рост и развитие человека… Кстати о росте… Моя чудесная знакомая (костоправ) сказала,что Женя (слева) будет выше Сени! Пока невозможно поверить», — похвасталась своими детьми Натали.

Отметим, на днях исполнительница поздравила с четырехлетием своего Женю.

«По сравнению с шарами, вроде, еще и небольшой, но по сравнению с собой вчерашним… — взрослый парень», — призналась Натали.

Артистка запечатлела именинника в яркой оранжевой футболке. Мальчик держал в руках разноцветные праздничные шары.

Напомним, у Арсения и Евгения есть еще один брат Анатолий. Ему в этом году исполнится 11 лет.

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