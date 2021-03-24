«Погреться можно от этих фото»: Натали показала архивные кадры из круиза по Европе

Исполнительница Натали разместила на личной странице фотографии времен своей молодости. Примечательно, что знаменитость сделала их в Европе.

Натали облачилась в черное платье с V-образным воротом. Большие красные цветы украшали ее наряд. Певица дополнила образ молочной сумкой-шопером. А на ноги надела сабо на платформе. В качестве аксессуаров Натали выбрала очки с заостренной оправой и леопардовым принтом.

«Мой первый круиз по Европе, 1999 год… Тогда казалось так жарко, утомительно, все смешалось (галопом по Европе, как говорится), турист из меня был неважный… А сейчас смотришь, как жизнерадостно все, и столько солнца! Что аж погреться можно от этих фото!» — вспомнила артистка.

Поклонники Натали остались в восторге от архивных кадров певицы.

«Вау! Вы такая милая, и вам хорошего настроения», «Хорошенькая Вы какая!», «Красавица, как была красивой, так и осталась», «Наталья, как лучик солнышка, светлая, милая, добрая», «Роскошная красавица», «Какая прелесть! Посмотрев на фото, прям лето и солнышко захотелось, атмосфера классная», — отметили фанаты исполнительницы хита «Ветер с моря дул».

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