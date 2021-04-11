«Султан бы точно позвал на халвет»: Джансу Дере в купальнике блеснула точеной фигурой в океане

Джансу Дере сыграла роль персиянки Фирузе в турецком сериале «Великолепный век». От своей соперницы Хюррем султан наложница в гареме султана Сулеймана отличалась как день и ночь. Поклонники полюбили Фирузе за покладистый и добрый нрав, благородные черты лица, царскую осанку. Ведь по сценарию, девушка происходила из могущественной персидской династии. Однако поклонники Мерьем Узерли с нетерпением ожидали, когда симпатия падишаха снова будет на стороне их любимицы.

В обычной жизни Джансу может похвастаться такой же стройной и подтянутой фигурой. На одном из летних пляжных снимков актриса позировала в купальнике, поплавав в лазурном океане. При этом она блеснула стройными бедрами и точеной талией.

«Сулейман бы не устоял перед такой красотой!», «Султан бы точно позвал на халвет», «Ох уж эта персиянка Фирузе, все-таки заставила Хюррем ревновать», «Просто шикарная», «Фигурка у нее суперская», «Ух, какие стройные ножки», «Султан бы кинул фиолетовый платок», «Могла бы стать госпожой в султанском гареме», «Стройняшка», — пишут фолловеры.

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