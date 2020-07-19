«Сулейман не зря воспылал страстью»: Джансу Дере в мини-бикини лишила фанатов дара речи

39-летняя Джансу Дере сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль персиянки Фирузе. Появление этой яркой актрисы в проекте вызвало неоднозначную реакцию у поклонников Мерьем Узерли. Фанаты искренне сопереживали Хюррем султан, когда на ее пути появилась молодая фаворитка падишаха. Нашлись и те, кто требовал «вывести» героиню Джансу, настаивая на том, что ее персонаж не вписывается в сюжетную линию. Однако продюсеры ленты считали иначе. С появлением Дере в сериале снова забурлили гаремные страсти, что подогрело интерес телезрителей к проекту.

Стоит отметить, что Джансу с легкостью нашла общий язык с другими актерами. К примеру, она подружилась с Сельмой Эргеч (Хатидже султан). Девушки до сих пор общаются и стараются поддерживать контакты. По словам Дере, она искренне полюбила свою Фирузе, которая отличалась тонким вкусом, изысканными манерами и неплохо разбиралась в искусстве обольщения.

Экранная соперница Мерьем Узерли развивает свой Instagram. Она самостоятельно ведет микроблог, радуя поклонников свежими снимками. На днях Джансу поделилась пикантным фото в купальнике, блеснув изящной талией и красивой линией декольте. Этот летний кадр, по словам актрисы, был сделан на Бали.