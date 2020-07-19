«Сулейман не зря воспылал страстью»: Джансу Дере в мини-бикини лишила фанатов дара речи

39-летняя Джансу Дере сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль персиянки Фирузе. Появление этой яркой актрисы в проекте вызвало неоднозначную реакцию у поклонников Мерьем Узерли. Фанаты искренне сопереживали Хюррем султан, когда на ее пути появилась молодая фаворитка падишаха. Нашлись и те, кто требовал «вывести» героиню Джансу, настаивая на том, что ее персонаж не вписывается в сюжетную линию. Однако продюсеры ленты считали иначе. С появлением Дере в сериале снова забурлили гаремные страсти, что подогрело интерес телезрителей к проекту.
Стоит отметить, что Джансу с легкостью нашла общий язык с другими актерами. К примеру, она подружилась с Сельмой Эргеч (Хатидже султан). Девушки до сих пор общаются и стараются поддерживать контакты. По словам Дере, она искренне полюбила свою Фирузе, которая отличалась тонким вкусом, изысканными манерами и неплохо разбиралась в искусстве обольщения.
Экранная соперница Мерьем Узерли развивает свой Instagram. Она самостоятельно ведет микроблог, радуя поклонников свежими снимками. На днях Джансу поделилась пикантным фото в купальнике, блеснув изящной талией и красивой линией декольте. Этот летний кадр, по словам актрисы, был сделан на Бали.
«Изящная словно тростинка», «Покормите ее!! Так исхудала», «Даже смешно!! Как фанаты Мерьем до сих пор не могут уняться!! У этих актрис совершенно разные типажи», «Сулейман не зря воспылал страстью!!», «Манящая, нежная и статная», «Какой красивый пейзаж и восхитительная Фирузе», «Чудесная, совсем как в сериале!! Как в такую не влюбиться?!» — отметили поклонники актрисы, по-достоинству оценив ее пляжное фото в купальнике.