Стильный вечер: Нетребко в блузе с абстрактным принтом и джинсах повеселилась на тусовке у Киркорова

Звезда мировой оперы Анна Нетребко, проживающая последние годы в Вене, решила не лишать себя свободы из-за локдауна в Австрии, и поспешила прилететь в Россию. Сначала певица навестила родной город Краснодар, где у нее живет отец, а потом прибыла в Москву.

Накануне певица вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго была приглашена на званый ужин к Филиппу Киркорову. С ним Нетребко дружит уже много лет. Музыкант закатил настоящий пир в честь именин своей дочки Аллы-Виктории и созвал самых дорогих сердцу друзей.

Нетребко появилась на вечеринке в блузке с абстрактным принтом и голубых джинсах. Дополнением к стильному образу стали белые туфли-лодочки. Певица с удовольствием показала, как она весело провела время в гостях.

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