«Жизнь других» в Панаме: что местные едят вместо картошки и как власти выплачивают…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Как правильно выбрать джинсы по фигуре
Видео

Стильный вечер: Нетребко в блузе с абстрактным принтом и джинсах повеселилась на тусовке у Киркорова

Оперная дива посетила званый ужин вместе с мужем и сыном.

Стильный вечер: Нетребко в блузе с абстрактным принтом и джинсах повеселилась на тусовке у Киркорова
Анна Нетребко. Фото: Global look press

Звезда мировой оперы Анна Нетребко, проживающая последние годы в Вене, решила не лишать себя свободы из-за локдауна в Австрии, и поспешила прилететь в Россию. Сначала певица навестила родной город Краснодар, где у нее живет отец, а потом прибыла в Москву.

Накануне певица вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго была приглашена на званый ужин к Филиппу Киркорову. С ним Нетребко дружит уже много лет. Музыкант закатил настоящий пир в честь именин своей дочки Аллы-Виктории и созвал самых дорогих сердцу друзей.

Анна Нетребко и Александр Буйнов
Анна Нетребко и Александр Буйнов. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Нетребко появилась на вечеринке в блузке с абстрактным принтом и голубых джинсах. Дополнением к стильному образу стали белые туфли-лодочки. Певица с удовольствием показала, как она весело провела время в гостях.

Смотрите также

Тэги

Анна НетребкоАнна Нетребко и Юсиф ЭйвазовЗвездный стильНетребкоНетребко новостиНовости googleСтиль Анны НетребкоФилипп Киркоров