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Богатый стол, дискотека и Буйнов за роялем: Киркоров в честь именин дочки устроил грандиозный праздник

Музыкант не поскупился на создание веселья и роскошной атмосферы.

Богатый стол, дискотека и Буйнов за роялем: Киркоров в честь именин дочки устроил грандиозный праздник
Филипп Киркоров. Фото: Global look press

Многие звезды стараются в пятницу устроить веселый вечер. Ольга Бузова, к примеру, отправилась с подругами на концерт, а ее друг Филипп Киркоров в это время устроил званый ужин в честь именин дочки Аллы-Виктории.

Музыкант пригласил небольшой круг самых близких и дорогих друзей. Среди приглашенных отметились Анна Нетребко с мужем и сыном, стилист Аллы Пугачевой кутюрье Игорь Гуляев, Александр Буйнов, Игорь Крутой, Яна Рудковская, Андрей Малахов и многие другие.

Потчевать дорогих гостей в этот вечер Киркоров старался лично, разнося изысканные блюда и деликатесы каждому персонально. Кроме основного стола, ломящегося от обилия закусок, горячего и напитков, отдельно был оформлен фруктовый стол и стол с десертами.

После сытного застолья компания празднующих переместилась в концертный зал. Здесь и дети, и взрослые повеселились на славу: они танцевали, пели в караоке и отжигали.

Позже, когда дети ушли спать, гости переместились в холл с роялем, чтобы перекусить. Музыкальный инструмент пустовал недолго – его занял легендарный Александр Буйнов, исполнив одну из всемирно известных композиций.

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