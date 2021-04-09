Пока мама на Мальдивах: Павел Прилучный отдыхает с детьми Агаты Муцениеце на «Розе Хутор»

Считавшаяся крепкой звездная пара Павел Прилучный и Агата Муцениеце некоторое время назад официально развелись. Между тем они сумели найти компромисс в вопросе воспитания детей — их у бывших супругов двое.

В эти дни мама Тимофея и Мии, Агата Муцениеце, отдыхает на Мальдивах, а заботы о наследниках на себя взял папа Павел Прилучный.

Он решил не сидеть с детьми в Москве, а взял отпуск и увез сына и дочку на курорт «Роза Хутор» в Сочи. Судя по всему, Павел и его наследники остановились в отеле Green Flow, который находится на высоте 1100 метров над уровнем моря.

В Instagram Павел Прилучный рассказывает о том, как проводит время с Тимофеем и Мией.

Вместе с наследниками звездный отец купается в открытом бассейне, который находится на территории отеля.

«Еееее», — это все, что артист написал под фото с дочкой Мией.

Сводил Прилучный детей в дельфинарий, в доказательство опубликовав снимок сына и дочери с морским животным.

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