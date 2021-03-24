«Отращивать?»: Павел Прилучный показал свою изменившуюся внешность

В одной из последних публикаций личного профиля бывшего мужа актрисы Агаты Муцениеце появилось свежее фото артиста. Павел Прилучный похвастался значительными переменами во внешности.

Исполнитель главной роли в сериале «Мажор» сделал селфи в профиль. Примечательно, что поклонники артиста были приятно удивлены окрепшим телом Павла.

Напомним, еще летом актер начал заниматься в зале. Знаменитость заявлял, что хочет набрать массу для новой роли в триллере «Клетка». Фанаты Прилучного не могли не отметить его значительный прогресс.

«Ни фига ты здоровый!», «Павел, Вы потрясающий! Вам все идет», «Ты всегда красивый», «Ты все равно самый прекрасный мужчина! Мечта всех женщин», «Брутальный мужчина», «Замечательный», — восхитились Павлом подписчики.

Однако большинство поклонников Прилучного попросили артиста не запускать с растительностью на лице.

«Отращивать?» — поинтересовался Прилучный о появившейся бороде у своих зрителей и получил отрицательные ответы.

Напомним, недавно на телеканале «Россия» стартовал новый сезон детективного сериала «Преступление» с участием Павла Прилучного и Дарьи Мороз.

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