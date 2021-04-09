«Ботинки почисть»: Анита Цой рассказала, как ее встречает муж с гастролей

50-летняя певица Анита Цой счастлива в браке долгие годы. Ее муж Сергей Цой старше нее на 14 лет. Они воспитали сына, которому уже 28 лет, и сейчас звезда признается, что надо было рожать еще. А теперь хочет внуков.

Часто артистка в силу своей профессии вынуждена отсутствовать дома подолгу. И это не может не сказаться на семье и отношениях. Но муж певицы не ревнует ее к работе, признается сама Анита, но в случае чего знает, как вернуть ее на землю.

«Ему, как и любому нормальному мужчине, хочется иметь тыл, хозяйку, мать детей, комфорт и уют. А не просто гастролирующую звезду, которая приезжает домой вся в цветах и короне», — рассказывает звезда.

Однажды по возвращении с длительных гастролей она вернулась «с короной на голове» от того внимания и подарков, которыми наградили ее поклонники на концертах. Но муж с порога ее быстро привел в чувство:

«Здравствуй. Ботинки почисть», — вспоминает Цой.

Это вывело ее из себя, она вспылила, перевернула накрытый стол. И ей же пришлось его убирать. «Может, это и жестоко, но на самом деле очень быстро возвращает в лоно семьи и на землю», — уверена звезда.

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