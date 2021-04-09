«Благодарна судьбе за это»: Анита Цой рассказала, кем приходится Виктору Цою

Еженедельно на портале Teleprogramma.pro выходит проект «Загугли звезду», в котором знаменитости отвечают лично на самые популярные запросы поклонников в поисковиках. Среди гостей шоу уже отметились Ирина Безрукова, Никас Сафронов, Стас Михайлов и многие другие.

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На этой неделе в гостях – певица Анита Цой. Звезда рассказала о том, где родила, училась, поведала о своих родителях. Один из популярных запросов в Сети от пользователей, кем же приходится Анита Цой легенде русского рока Виктору Цою. Звезда ответила и на этот вопрос.

«Я ярая поклонница и фанатка Виктора Цоя, а еще я его однофамилица. Цой — моя личная фамилия, данная мне мужем и Господом Богом», — отметила звезда. – «Мне доводилось видеть Виктора Цоя на концертах, я знаю его папу, он бывал на моих концертах. Благодарна судьбе за это знакомство — достойнейший человек».

За четвертьвековую музыкальную карьеру Анита Цой посвятила прославленному однофамильцу несколько композиций. Одна из них была написана еще в 1997 году, это песня «Полет».

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