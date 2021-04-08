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На стиле: невестка Орбакайте вслед за Гагариной и Навкой примерила рубашку лесоруба

Модель Алена Краснова обыграла фасон оверсайз как платье.

На стиле: невестка Орбакайте вслед за Гагариной и Навкой примерила рубашку лесоруба
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Многие звездные модницы в повседневности выбирают одежду, не сковывающую движений, комфортную и легкую. Обычно таким требованиям идеально удовлетворяют трикотажные костюмы, джинсы и рубашки. Например, Татьяна Навка, проведя семейные выходные в Крыму, появилась на улицах Ялты в клетчатой рубашке лесоруба и джинсах.

Певица Полина Гагарина также выбрала расслабленный кэжуал и отправилась на репетицию в клетчатой рубашке. Вслед за Навкой и Гагариной в рубашке лесоруба отметилась невестка Орбакайте, модель Алена Краснова.

Жена Никиты Преснякова пошла навести лоск в салон красоты. И оверсайз-фасон рубашки в черно-белую крупную клетку девушка обыграла как платье, повязав стильный белый пояс-юбку.

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