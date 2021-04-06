Модно и удобно: Гагарина, Навка и Королева отметились в клетчатой рубашке лесоруба

Знаменитости выбрали для повседневных аутфитов практичные и всегда актуальные вещи.

Клетчатые рубашки, или канадские рубашки лесоруба, уже второй век подряд не покидают гардероб. Обосновавшись сначала на мужских полках, эта вещь позже успешно перекочевала в дамскую моду, и по сей день женщины самых разных профессий неизменно выбирают эту универсальную рубашку.

Звездные модницы тоже не забывают про комфорт и актуальность рубашки лесоруба. Например, Татьяна Навка взяла ее с собой в поездку на Крымский полуостров. Звезда льда прогулялась по весенней Ялте, накинув поверх футболки рубашку в розовую клетку. Получился яркий и стильный образ.

Вслед за Навкой отметилась в клетчатой рубахе певица Полина Гагарина. Звезда выбрала красную клетку в качестве принта, но тоже использовала вещь как второй слой поверх черного топа.

Отметилась в рубахе лесоруба и Наташа Королева. Исполнительница отправилась на репетицию, облачившись в удобные легинсы и черно-белую клетчатую рубаху. Свободный крой фасона позволит звезде не только выглядеть стильно и по-молодежному, но и не стеснял активных движений во время танца.

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