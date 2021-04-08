Ярко и женственно: Бузова в юбке с разрезом впереди поддержала тренд на цветочный принт

Все больше звездных модниц включают в свои повседневные и сценические образы наряды в цветочек. Этот принт ранее авторитетный эксперт в мире моды Эвелина Хромченко назвала очень актуальным и показала, какие именно цветы самые остромодные.

Будто по совету Хромченко, певица и телеведущая Ольга Бузова вписала в свой стиль юбку в цветочек. Девушка дополнила нежный и женственный струящийся низ с разрезом впереди оранжевым жакетом.

«Курс на весну», — подчеркнула Бузова, показывая свой наряд.

Дополнить образ певице помогли широкий белый ремень с массивной пряжкой и такого же цвета высокие сапоги с драпировкой на щиколотках.

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