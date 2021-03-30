«Я живая»: упавшая в прямом эфире Екатерина Стриженова вышла на связь из больничной палаты

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова, которую накануне госпитализировали в Боткинскую больницу прямо из студии программы «Время покажет», вышла на связь с подписчиками в Instagram.

53-летняя звезда телевидения записала видеообращение, лежа на больничной койке.

«Хочу сказать, что я живая, отходила после наркоза, — говорит в кадре Екатерина Стриженова. — Очень много людей звонит, пишет. Просто физически не могу всем ответить, но спасибо, что вы беспокоитесь. Вчера я упала в нашей студии. Просто оступилась — у нас там подиум, и улетела, ударилась сильно. Основной удар пришелся на руку, и она сильно распухла прямо на глазах. Голова закружилась от боли. Наши ребята не растерялись. Они привели врачей из «скорой», которая дежурила возле Останкино для какой-то другой программы».

Медики тут же оценили, что случай очень серьезный, и посоветовали Стриженовой срочно ехать в клинику. После звонка Елене Малышевой Екатерину Стриженову повезли в Боткинскую больницу.

«Рентген показал, что перелом сложный, со смещением, с осколками, — продолжила телеведущая. – Мне сделали операцию, поставили пластины. Доктор сказал, что на скрипке играть не буду, но на пианино смогу».

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