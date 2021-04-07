«Культурный вечер»: Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина устроили свидание в театре

Звездная супружеская пара Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина довольно часто вынуждены разлучаться – у каждого из них свой график. Но как только они воссоединяются после поездок, стараются ярко и с пользой проводить время.

Так, в эту среду, седьмого апреля, Алексей и Татьяна вместе отправились в театр, о чем на своей страничке в Instagram сообщила Тотьмянина. Супруги сделали совместное селфи у парадного входа в храм Мельпомены.

«Культурный вечер с любимым мужем», — подписала Татьяна Тотьмянина фото с Алексеем Ягудиным.

Фигуристка добавила, что пришли они в МХТ имени Чехова, правда, какой спектакль планируют смотреть супруги, Татьяна не сообщила.

Стоит отметить, что Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина вернулись в Москву всего несколько дней назад. Довольно продолжительное время супруги не виделись.

Алексей ездил в Швецию на Чемпионат мира по фигурному катанию, а затем у него были гастроли. Татьяна же со старшей дочкой Лизой устроили себе каникулы в Америке, путешествуя по разным городам этой страны.

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