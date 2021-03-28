«И еще одно!»: Ягудин поздравил российских фигуристов с золотом чемпионата мира

Российские фигуристы бьют рекорды на проходящем в Стокгольме чемпионате мира. Накануне наши соотечественницы заняли весь призовой пьедестал в женском одиночном катании. А теперь золото выиграла российская пара – Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду. В тройке лидеров – американцы и канадцы. С победой Викторию и Никиту поздравил Алексей Ягудин в своем Instagram.

«И еще одно!», — написал Ягудин.

К поздравлениям спортсменов присоединилась заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Саша, Вика и Никита! Вся ваша команда спустя, если не ошибаюсь, 12 лет принесла нам золото мира! Поздравляю! Вы смогли! Вы сделали!», — написала Тарасова.

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