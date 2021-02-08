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Трогательные моменты: вдова Бориса Грачевского поделилась редким «беременным» фото

Екатерина Белоцерковская вспоминает о счастливом времени ожидания рождения сына.

Трогательные моменты: вдова Бориса Грачевского поделилась редким «беременным» фото
Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская не может смириться с потерей мужа. Борис Юрьевич скончался 14 января от последствий коронавируса. Уже почти месяц молодая вдова Грачевского оплакивает его.

В Instagram Екатерина Белоцерковская периодически показывает ранее неизвестные фотографии Бориса Грачевского, на которых мэтр запечатлен один или с маленьким сыном Филиппом, или же с самой Екатериной.

На этот раз Белоцерковская опубликовала снимок, который был сделан примерно год назад, незадолго до появления наследника на свет. Екатерина запечатлена на довольно внушительном сроке беременности, она прильнула к любимому мужу. Оба буквально светятся от счастья, предвкушая скорую встречу с малышом.

Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский
Екатерина Белоцерковская вспомнила, как была счастлива с Борисом Грачевским. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Напомним, недавно Екатерина Белоцерковская решилась рассказать о покойном муже во время телевизионного ток-шоу. Появление вдовы Бориса Грачевского в передаче обернулось малоприятной историей.

Журналистка Мариана Саид Шах заявила о том, что Белоцерковская не смогла сдержать эмоций и едва ли не устроила драку после эфира.

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