«Маша жжет»: Хакамада запечатлела, как ее дочка резвится в бассейне в Дубае

Ирина проводит время с 23-летней наследницей на курорте. Она опубликовала редкие кадры, на которых Мария Сиротинская наслаждается отдыхом.

Ирина Хакамада — известный политический деятель и публицист. Она не сразу обрела счастье в личной жизни. Однако журналистка уже длительное время состоит в браке с четвертым мужем Владимиром Сиротинским. Он вместе воспитали дочку Марию, которая родилась с синдромом Дауна.

Примечательно, что девушка выросла очень самостоятельной девушкой. Она участвует в модных показах, танцует и даже смогла очаровать модель Наталью Водянову.

Ранее у Марии даже был бойфренд. Несколько лет они прожили вместе и готовились к свадьбе, но больше года назад дочка Хакамады рассталась с избранником. К слову, скучать ей не приходится. В январе она улетела с мамой в Дубай. Накануне журналистка поделилась кадрами, на которых запечатлела свою наследницу. Девушка резвилась в бассейне в купальнике. Мария ловко плавала брасом.

«Маша жжет», — заявила Ирина Муцуовна.

Поклонникам не часто удается увидеть Сиротинскую, поэтому они восхитились тем, какая женственная она стала. «Мамина гордость», «Мать моя, ихтиандр», «Маша — молодечик», «Ох, Маша зажигает!», «Ирина, у вас прекрасная дочь», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Хакамада еще во время беременности узнала, что у нее особенный ребенок. Она изучила множество литературы о синдроме Дауна и приняла решение с мужем, что с этим они справятся вместе.

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