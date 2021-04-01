По последней моде: Асмус вслед за Подольской выбрала платье с рукавами-окороками

Такие наряды не только красиво смотрятся, но и моделируют силуэт.

Все больше отечественных звезд выбирают актуальные платья с рукавами-окороками. В подобном наряде появлялась в свете Ольга Бузова, она предстала в ресторане с подругой. Певица отдала дань кипенно-белому цвету, выбрав облачение из разряда мини.

Не смогла пройти мимо тренда и Наталья Подольская, которая пришла на день рождения мужа в похожем платье. Кроме рукавов-окороков, наряды знаменитостей сближала укороченная длина и цвет.

Также приобрела стильную вещицу и Кристина Асмус, актриса предпочла платье в винном оттенке длины миди пошитое на запах. Такой крой, по мнению Александра Васильева, обладает приятным эффектом, делая фигуру визуально стройнее.

А вот о том, что рукава-окорока теперь в тренде ранее рассказывала коллега историка моды Эвелина Хромченко. По ее мнению, платья подобного стиля всегда делают образ более нарядным, кроме того, успешно нивелируют излишне широкие бедра, отвлекая от них внимание. Единственный момент – их не рекомендуется носить широкоплечим дамам.

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