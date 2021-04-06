«Дочь похожа на маму внешне, а сын – характером»: Киркоров пришел на премьеру в день рождения покойной родительницы

Филипп Киркоров в своих интервью часто вспоминает о маме, Виктории Марковне. Женщина скончалась от рака в день рождения своего единственного сына — 30 апреля 1994 года.

Филипп Киркоров заговорил о своей родительнице, появившись на светской премьере мультфильма «100 % Волк», которая прошла в этот вторник, шестого апреля, в столичном киноцентре «Октябрь». На премьеру поп-король пришел в сопровождении дочери Аллы-Виктории, сын Мартина и отца Бедроса Филипповича.

Исполнитель рассказал, что этот день для его семьи особенный: 6 апреля день рождения у его мамы.

«Ей могло бы исполниться сегодня 84 года, — сказал Филипп Киркоров. — Алла-Виктория — копия моей мамы внешне, а у Мартина характер моей мамы».

В этом году Филиппу Киркорову исполнится 54 года, отмечать день рождения он планирует в узком кругу.

«Мой день рождения выпадает на страстную пятницу, так что мы совместим его с Пасхой. Соберемся семейным кругом. Апрель насыщенный: финал шоу «Маска», подготовка к «Евровидению», — поделился поп-король.

Поп-король — не единственная знаменитость, пришедшая на светское мероприятие с детьми. Со своими наследниками здесь появились Эвелина Бледанс, певица Согдиана и солист группы «Корни» Александр Бердников.

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