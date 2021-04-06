«Мы слишком доверчивы»: Филипп Киркоров и Ольга Бузова назвали свой общий недостаток

Король поп-сцены и теледива появились на премьере блокбастера «100 % Волк», в озвучивании которого приняли участие.

Ольга Бузова и Филипп Киркоров стали настоящими хедлайнерами светской премьеры мультипликационного блокбастера «100 % Волк», которая прошла в столичном киноцентре «Октябрь».

Звезды посетили мероприятие не просто так – оба работали над озвучиванием картины.

«Я озвучил несколько ролей – попугая, осьминога», — рассказал Филипп Киркоров.

Что касается Ольги Бузовой, для нее это был первый опыт такой работы. Теледиве пришлось выступить в непривычном для себя амплуа отрицательной героини. В какой-то момент между Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым завязался диалог.

«Ты у меня ассоциируешься с Розовой Пантерой, — признался Киркоров Бузовой. – Я тебя обожаю».

Звезды, которые с недавнего времени стали очень дружны, признались, что их объединяет много общего.

«Мы слишком доверчивы и эмоциональны, — сказал Филипп Киркоров. – Мне 55, а я до сих пор импульсивен, на все реагирую».

На светской премьере поп-король появился с детьми Аллой-Викторий и Мартином и своим отцом Бедросом Киркоровым.

«Он такой активный, что мне иногда приходится сдерживать его, — рассказал об отце Филипп Киркоров. – А прошлым летом я с ним поссорился, потому что он меня не пускал на съемки из-за пандемии».

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