«Мы слишком доверчивы»: Филипп Киркоров и Ольга Бузова назвали свой общий недостаток

Ольга Бузова и Филипп Киркоров стали настоящими хедлайнерами светской премьеры мультипликационного блокбастера «100 % Волк», которая прошла в столичном киноцентре «Октябрь».
Звезды посетили мероприятие не просто так – оба работали над озвучиванием картины.
«Я озвучил несколько ролей – попугая, осьминога», — рассказал Филипп Киркоров.
Что касается Ольги Бузовой, для нее это был первый опыт такой работы. Теледиве пришлось выступить в непривычном для себя амплуа отрицательной героини. В какой-то момент между Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым завязался диалог.
«Ты у меня ассоциируешься с Розовой Пантерой, — признался Киркоров Бузовой. – Я тебя обожаю».
Звезды, которые с недавнего времени стали очень дружны, признались, что их объединяет много общего.
«Мы слишком доверчивы и эмоциональны, — сказал Филипп Киркоров. – Мне 55, а я до сих пор импульсивен, на все реагирую».
На светской премьере поп-король появился с детьми Аллой-Викторий и Мартином и своим отцом Бедросом Киркоровым.
«Он такой активный, что мне иногда приходится сдерживать его, — рассказал об отце Филипп Киркоров. – А прошлым летом я с ним поссорился, потому что он меня не пускал на съемки из-за пандемии».