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«Ты сдала себя»: Филипп Киркоров обратился к Ирине Дубцовой после разоблачения на шоу «Маска»

Председатель судейской коллегии проекта показал жест, который является «фирменным знаком» певицы.

«Ты сдала себя»: Филипп Киркоров обратился к Ирине Дубцовой после разоблачения на шоу «Маска»
Ирина Дубцова. Фото: instagram.com/dubtsova_official/

В это воскресенье, 4 апреля, на шоу «Маска» телеканала НТВ случилось то, чего так долго ждали и требовали поклонники проекта. В финале программы судьи разоблачили участницу в костюме Единорога. Как оказалось, в нем выступала певица и автор песен Ирина Дубцова.

Судьи признались, что у них были сомнения по поводу того, Ирина в маске Единорога или нет, из-за того, что в день записи шоу у Дубцовой был сольный концерт в «Крокусе».

«Мигалки в Москве запрещены, но я успела приехать и выступить здесь после своего юбилейного концерта, — поделилась  Ирина Дубцова. — Это и есть счастливые артистические мгновения – принять участие в самом рейтинговом шоу и отработать свой юбилейный концерт. Это время вообще самое потрясающее для меня».

Филипп Киркоров, для которого Ирина Дубцова написала несколько песен, признался, что узнал ее по одному фирменному жесту.

«Ты сдала себя вот этим движением», — сказал поп-король.

Киркоров показал жест Дубцовой – он поднес руки к лицу характерным движением.

Филипп Киркоров на шоу «Маска»
Филипп Киркоров показал жест, которым Ирина Дубцова выдала себя. Фото: кадр передачи

«Я каждый раз думала, достаю я до глаз руками или не достаю», — рассмеялась в ответ разоблаченная вокалистка.

Напомним, ранее судьи считали, что в костюме Единорога могла быть Наталья Подольская.

Ирина Дубцова – Единорог на шоу «Маска»
Ирина Дубцова исполнила на бис песню «Стена». Фото: кадр передачи

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